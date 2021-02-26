«НЕФАЗ» вложит 4 млрд рублей в расширение производства электробусов

Нефтекамский автозавод ведет модернизацию автобусного производства, в результате которого удалось увеличить производительность с четырех до девяти автобусов в сутки. В планах – довести годовой объем выпуска до трех тысяч единиц в год. Суммарный объем инвестиций в проект составит 4 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный директор «НЕФАЗа» Владимир Курганов.

В 2020 году разработаны новые модели низкопольных городских автобусов, работающих на газомоторном топливе. В 2021 году начнутся испытания троллейбуса. Еще один проект – развитие производства самосвалов тяжелого класса грузоподъемностью 30-60 тонн, сообщает пресс-служба «НЕФАЗа».

Сегодня прорабатывается вопрос по переводу из Нефтекамска производства прицепной и емкостной техники для увеличения выпуска автобусов «НЕФАЗ». Предварительный объем инвестиционного проекта – около 2 млрд рублей. Организовать производство планируется за счет дозагрузки существующего оборудования и создания новых специализированных участков сборки, сварки и окраски.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Нефтекамский автозавод, который в прошлом году выпустил 200 электробусов, в 2021 году планирует увеличить их производство в два раза. Вместе с тем уже заканчивается реконструкция Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ), который станет сборочной площадкой электробусов в Москве. Предприятие мощностью 450 электробусов в год планирует начать тестовую сборку в марте этого года. В настоящее время ведется набор персонала.

Кроме того, Нефтекамский автозавод реализует программу, предусматривающую дальнейшее развитие инновационного транспорта. Например, в рамках этого направления уже спроектирован 9-метровый электробус, а 18-метровый собран и проходит испытания. В свою очередь, КАМАЗ планирует в будущем поставлять пассажирский транспорт в Европу – необходимую для этого сертификацию компания рассчитывает пройти в 2021 году.

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