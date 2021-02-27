Toyota Hilux в январе стал самым продаваемым пикапом в России

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», основанной на статистике АЕБ, по итогам января 2021 года в нашей стране было реализовано 382 новых пикапа, что на 41% меньше, чем год назад. При этом более 80% от этого количества пришлось лишь на три модели.

Впервые за последние пять месяцев лидером продаж в этом сегменте стал Toyota Hilux – в первый месяц нынешнего года он разошелся тиражом в 131 экземпляр, что на 31% меньше, чем в январе 2020-го. Напомним, что ранее Toyota Hilux был самым популярным пикапом российского рынка в сентябре минувшего года.

В свою очередь, на второе место в рейтинге опустился прежний лидер – УАЗ «Пикап», январский объем реализации которого составил 107 единиц (-50%). Третью позицию сохранил за собой Mitsubishi L200 – в прошлом месяце его результат оказался равен 72 проданным автомобилям (-39%).

Какие еще пикапы могут появиться в России – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Toyota