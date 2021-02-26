Какие премиальные автомобили с пробегом покупали россияне в январе?

В январе 2021 года объем российского рынка подержанных автомобилей премиум-сегмента составил порядка 37 тыс. единиц. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это на 6% больше, чем за тот же месяц прошлого года.

Лидером среди премиальных марок на вторичном рынке оказался немецкий Mercedes-Benz – в январе на его долю пришлось более 25% от общего объема. В количественном выражении это составляет 9,4 тыс. штук, что на 6% выше результата годичной давности. На втором месте – BMW с показателем 8,9 тыс. купленных автомобилей с пробегом (+8%). На третьем – Audi (6,7 тыс. шт.; +5%).

Следом за немецкой тройкой лидеров идет Lexus, но уже с заметным отставанием от нее (3,7 тыс. шт.; +7%). Замыкает ТОП-5 Volvo (2,3 тыс. шт.; +1%). Порог в тысячу перепроданных машин сумели перешагнуть еще два бренда – Land Rover (2,2 тыс. шт.; +9%) и Infiniti (1,4 тыс. шт.; +11%). Отметим, что все перечисленные марки продемонстрировали в январе положительную рыночную динамику.

Самой популярной моделью на вторичном рынке среди премиальных автомобилей по итогам января стал Mercedes-Benz E-Class, который был куплен в количестве 2,3 тыс. экземпляров. Вторую позицию в данном рейтинге заняла BMW 5-Series (2,2 тыс. шт.). Замыкает первую тройку кроссовер BMW X5 (1,7 тыс. шт.).

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Фото: РОЛЬФ