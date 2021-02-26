Chery показала интерьер кроссовера Tiggo 8 Pro

Компания Chery показала интерьер флагманского кроссовера кроссовера Tiggo 8 Pro, который появится на российском рынке в марте 2021 года. Новинка будет представлена в модельной линейке Chery одновременно с Tiggo 8, что призвано укрепить позиции бренда в сегменте SUV, сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус».

Салон Tiggo 8 Pro будет доступен в черном и темно-коричневом исполнении. Сиденья с подогревом выполнены из перфорированной высококачественной эко-кожи, они имеют развитую боковую поддержку и спинки анатомической формы спинки. Водительское сидение оборудовано электрическими регулировками в шести направлениях, а также настройками в зоне поясничного упора. Функция памяти позволит запомнить настройки сидения водителя вместе с положениями зеркал заднего вида и настройками мультимедийной системы. Атмосферная светодиодная контурная подсветка салона доступна в семи цветах и подстраивается под стиль вождения и ритмы музыки, созданной объемным звучанием из восьми динамиков.

Многофункциональное рулевое колесо, обтянутое кожей Nappa, позволяет управлять функциями автомобиля, не отрывая рук от руля и не отвлекаясь от управления.

Что касается передней консоли, информация спидометра и тахометра представлена в полноцветной приборной панели с диагональю экрана 12.3 дюйма. Экран отражает также данные о давлении и температуре в шинах, расходе топлива и внешней температуре воздуха. Система мультимедиа представлена емкостным сенсорным экраном диагональю 12.3 дюйма HD-разрешения 1920х720 пикселей. Центральный дисплей позволяет подключить смартфон на базе iOS или Android, отображая контент устройства, а также данные, предоставленные системой кругового обзора 360° AVM, которая активируется автоматически при движении менее 20 км/ч. Управление комфортом и климатом в салоне автомобиля доверено третьему экрану.

Chery Tiggo 8 Pro оснащен зимним пакетом, включающим обогрев ветрового и заднего стекол, наружных зеркал, форсунок переднего стеклоочистителя, рулевого колеса исидений первого и второго рядов. В оснащение автомобиля также входят двузонный климат-контроль и салонный фильтр.

Электронный переключатель передач, клавиши электрического стояночного тормоза (EPB), функции AutoHold, переключения режимов управления и системы автоматической остановки и запуска двигателя расположились на боковой части консоли. Традиционно отведено место под два подстаканника и нишу для хранения мелких вещей. В откидном подлокотнике встроены два USB-разъема. В нише под консолью дизайнеры эргономично разместили розетку на 12 вольт и беспроводную зарядную станцию с режимом быстрой зарядки 15 Вт.

Панорамная крыша общей площадью 1,17 кв.м выполнена из высокопрочного прозрачного стекла и имеет солнцезащитную шторку, обеспечивающую 100% затеняющий эффект.

Внешний вид Chery Tiggo 8 Pro отличает передняя решетка радиатора, выполненная в оригинальном стиле 3D-матрицы. Внутренний дизайн LED-фар ближнего и дальнего света включает в себя двойные сверкающие лезвия. Динамические указатели поворотов создают эффект пульсирующей энергии. Функция статического освещения поворотов реализована с помощью противотуманных LED-фар: она автоматически активируется при включении указателя поворотов, при угле поворота рулевого колеса более 50 градусов и скорости менее 60 км/ч, при движении задним ходом. В задней части автомобиля шестигранные задние LED-фонари визуально перекликаются с исполнением передних динамических указателей поворотов. Завершают спортивный образ автомобиля 18-дюймовые колесные диски из алюминиевого сплава, напоминающие наконечники стреларбалетов, выхлопная система с двумя патрубками, а также плавно ниспадающая крыша к задней стойке кузова и выступ спойлера.

Chery Tiggo 8 Pro построен на платформе T1X также, как и кроссоверы Tiggo 4, Tiggo 7, Tiggo 7 Pro и Tiggo 8. Длина Tiggo 8 Pro составляет 4722 мм (длиннее Tiggo 8 на 22 мм), ширина и высота – такие же, как у Tiggo 8 – 1860 мм и 1746 мм соответственно, как и колесная база в 2710 мм. Клиренс кроссовера равен 190 мм.

Tiggo 8 Pro получил переднюю подвеску типа McPherson спереди и независимую многорычажную подвеску сзади. Информация о силовом агрегате, комплектациях и стоимости будет предоставлена позднее.

Напомним, во втором квартале 2021 года в продажу также поступит компактный кроссовер Tiggo 4 Pro (в Китае – Tiggo 5x), в третьем квартале – рестайлинговый Tiggo 7 Pro, а в четвертом квартале ожидается появление Tiggo 2 Pro (в Китае – Tiggo 3x). Также компания Chery рассматривает возможность продаж в России седана Arrizo 5. Таким образом, он может пополнить российскую линейку Chery, который в настоящее время включает исключительно кроссоверы.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2021 года российские дилеры Chery реализовали 1914 автомобилей – это в 4,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. В результате Chery стала лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ. Локомотивами спроса стали кроссоверы Chery Tiggo 4 (865 шт.) и Tiggo 7 Pro (849 шт.). Кроме того, в прошлом месяце в нашей стране был реализован 81 полноприводный кроссовер CheryExeed TXL.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».