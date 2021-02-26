Французский авторынок в январе снизился на 6%

Автомобильный рынок Франции в январе снизился на 5,8% до 126381 машины. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется шестой месяц подряд.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» во Французской торговой палате (CCFA), лидером французского рынка в январе стал Peugeot, реализовавший 26063 машины (-10,9%). Второе место занимает Renault с показателем 18881 проданный автомобиль (-20,9%). Реализация Citroen снизилась на 21,2% до 12314 машин. Далее идет Dacia, продажи которой составили 11417 автомобилей (+95,1%). Замыкает пятерку лидеров Toyota, чьи дилеры реализовали 9050 машин (-6,9%).

Автомобили этих и других марок можно найти в российских автосалонах проверенных дилеров.