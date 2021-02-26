Peugeot представил новый логотип

Компания Peugeot представила новый фирменный логотип, который был создан специалистами международной дизайн-студии Peugeot Design Lab. Новый логотип Peugeot стал 11-м по счету с 1850 года, но центральной фигурой всегда оставался лев.

Как пишет портал Autonews.ru, новый логотип представляет собой треугольный щит с изображением головы льва и надписью «Peugeot» сверху. В компании отметили, что новая эмблема символизирует переход бренда на следующий уровень. Согласно стратегии нового автомобильного альянса Stellantis, автомобили Peugeot будут позиционироваться как наиболее роскошные и технически продвинутые в сегменте массовых машин.

Новый фирменный логотип Peugeot дебютирует на компактном хэтчбеке 308 следующего поколения, премьера которого состоится 18 марта. Автомобиль несколько раз был замечен во время дорожных испытаний, однако его эмблема всегда была скрыта камуфляжем.

Напомним, Peugeot стала не единственным автомобильным брендом, сменившим логотип в последнее время. В частности, речь идет о компаниях Volkswagen, BMW, KIA, Nissan и General Motors.

Фото: Peugeot