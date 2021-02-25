Стало известно название нового кроссовера Haval для России

Китайская компания Haval начала процесс сертификации нового кроссовера для российского рынка, который получит название Jolion. Об этом стало известно из сертификационных документов к модели, сообщает портал «Китайские автомобили».

В Китае этот кроссовер продается под названием First Love («Первая любовь»), однако для российского рынка выбрали имя Jolion, образованное от английских слов joy («радость») и lion («лев»). Выпуск нового кроссовера для России должны наладить на предприятии в Тульской области.

Длина Haval Jolion составит 4480 мм. Автомобиль предложат с безальтернативным 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с., который может работать вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо с 7-диапазонным «роботом». Кроссовер будет доступен исключительно с приводом на передние колеса.

В ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке пять новых моделей. По неофициальным данным, среди них, кроме Jolion, может быть внедорожник H6 третьего поколения, а также автомобили премиального суббренда WEY. На сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9, которые производятся на заводе компании в Тульской области.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2021 года российские дилеры Haval реализовали 1567 автомобилей, что на 28% больше по сравнению с прошлым годом. Бестселлером Haval на российском рынке остается кроссовер Haval F7, чья реализация составила 656 машин. На втором месте по популярности идет купе-кроссовер Haval F7x, который нашел 425 владельцев.

Фото: autohome.com.cn