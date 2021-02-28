Британский авторынок в январе рухнул на 40%

Британский авторынок в январе снизился на 39,5% и составил 90249 машин. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худшее начало года с 1970-го, поскольку шоу-румы автосалонов остаются закрытыми. При этом разрешены дистанционные продажи автомобилей, что удержало отрасль от еще большего падения продаж. Учитывая, что данные ограничения будут действовать в Великобритании до марта включительно, в SMMT снизили свой прогноз продаж на 2021 год – с более 2 млн до 1,9 млн машин.

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в январе стал Ford, реализовавший 8706 автомобилей (-46,8%). Второе место занял Volkswagen, продажи которого составили 7569 машин (-42,7%). Третий результат показал BMW – 7002 проданных автомобиля (-30,5%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz (6600 шт., -40,7%) и Audi (6583 шт., -32,6%).

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