Nissan Qashqai в январе стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Nissan в январе реализовали 3272 автомобиля – это на 34% меньше, чем годом ранее. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 3,4% против 5,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Nissan на российском рынке в январе стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи снизились на 12% и составили 1359 штук. Второе место занял Nissan X-Trail с показателем 1101 реализованная машина, что на 47% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце 2021 года на российском рынке появится среднеразмерный внедорожник Nissan Pathfinder нового поколения, который будет поставляться в нашу страну по импорту.

В каких городах есть дилерские центры Nissan, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Nissan