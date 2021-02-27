KIA в январе снизила корпоративные продажи в России на 11%

Корпоративные продажи KIA в январе составили 2578 автомобилей, что на 11% меньше по сравнению с показателем годичной давности. В результате доля корпоративных сделок в прошлом месяце составила 17% от общего объема продаж автомобилей KIA в России, сообщает пресс-служба корейской компании.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе российские дилеры KIA реализовали 15051 автомобиль, что на 1% больше, чем год назад. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 15,8% против 15,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Полный список дилеров KIA (и не только) смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: KIA