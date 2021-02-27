Российский рынок LCV в январе занял шестое место в Европе

Российский рынок LCV, который в январе продолжил падение, тем не менее остался на шестом месте в европейском первенстве. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в прошлом месяце снизились на 5,7% до 144924 единиц.

Лидером среди европейских стран по продажам LCV до 3,5 тонны стала Франция, где этот сегмент составил 34689 автомобилей (+7,4%). Второе место занимает Великобритания с показателем 24029 проданных машин (+2%), а третью строчку – Германия, чей рынок LCV составил 17550 штук (-18,5%). Далее идет Италия, где было реализовано 12000 легких коммерческих автомобилей (-9,2%). Замыкает пятерку лидеров Испания, чей результат составил 9547 машин (-31,2%).

Если при рассмотрении европейского рынка LCV учитывать Россию, то наша страна заняла шестое место в европейском первенстве. По данным агентства «АВТОСТАТ», продажи легких коммерческих автомобилей в России за январь составили 7185 единиц (-5,7%).

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