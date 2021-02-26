ГК «Прагматика» подвела итоги работы в 2020 году

ГК «Прагматика» по итогам 2020 года реализовала 13872 автомобиля, что на 5% ниже результата годичной давности. На падение повлияло сокращение реализации новых автомобилей LADA и KIA – в прошлом году в автосалонах группы их было продано 9295 единиц (-8%), сообщает пресс-служба дилера. Стоит также отметить, что осенью прошлого года ГК «Прагматика» возобновила дилерство марки Chevrolet, с которой ранее работала более 15 лет до ухода массовых моделей бренда с российского рынка. Автосалон Chevrolet был открыт во Пскове.

Объем продаж автомобилей с пробегом составил 4577 единиц – на 4% больше, чем годом ранее. Рост был обеспечен за счет созданной инфраструктуры по выкупу автомобилей с рынка во всех городах присутствия группы – это направление удалось нарастить в 3 раза (1113 выкупленных машин в 2020 году). Кроме того, росту способствовало открытие в Мурманске нового автоцентра по продаже автомобилей с пробегом. В Пскове и Великом Новгороде продажи новых и подержанных машин в дилерских центрах «Прагматика» достигли соотношения 1 к 1. Выручка группы компаний по итогам 2020 года составила более 10 млрд рублей.

В сегменте новых автомобилей более половины покупателей (физлиц) LADA и KIA в дилерских центрах группы в прошлом году оформляли сделки с привлечением кредитных средств, а 49% автолюбителей воспользовались программами трейд-ин при покупке новых машин.

Напомним, Группа компаний «Прагматика» основана в 1998 году. Холдинг управляет 10 дилерскими центрами LADA, KIA и Chevrolet в 6 городах Северо-Запада: Санкт-Петербурге, Мурманске, Петрозаводске, Великом Новгороде, Пскове и Великих Луках.

Полный список дилеров LADA и KIA (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: ГК «Прагматика»