«РОЛЬФ» подвел итоги работы в 2020 году

Компания «РОЛЬФ» по итогам 2020 года реализовала 79986 новых автомобилей – на 13% меньше, чем годом ранее. Причиной такого снижения стали жесткие карантинные ограничения, действовавшие во втором квартале в регионах присутствия «РОЛЬФ» – Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба дилера.

Доля продаж в кредит розничным покупателям новых автомобилей в «РОЛЬФ» составила 63% (+4 процентных пункта по сравнению с 2019 годом). Значительную поддержку рынку оказали действовавшие в течение года программы субсидирования спроса «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Суммарно на них пришлось порядка 18% от выданных компанией в 2020 году кредитов на покупку новых автомобилей.

Больше трети новых автомобилей было реализовано корпоративным клиентам. Компания сегментировала клиентскую базу и сконцентрировала свои усилия на работе с предприятиями малого и среднего бизнеса. Всего корпоративные клиенты приобрели в «РОЛЬФ» 27629 новых автомобилей, что на 9% превосходит результаты 2019 года.

Результаты направления автомобилей с пробегом в 2020 году – 65578 реализованных машин (-4%). Компания «РОЛЬФ» целенаправленно работала над диверсификацией источников пополнения склада, сделала ставку на развитие выкупа автомобилей с пробегом напрямую у клиентов «с улицы», без продажи им новых автомобилей. В 2020 году «РОЛЬФ» реализовал 27972 автомобилей с пробегом, выкупленных у клиентов «с улицы» – на 38% больше, чем годом ранее.

Доля розничных продаж автомобилей с пробегом в кредит также растет. По итогам 2020 года она превысила 23% (+6 процентных пунктов по отношению к результату 2019 года). Стремительный рост продаж в кредит продолжается на фоне постепенного снижения кредитных ставок в этом сегменте.

Значительный вклад в результаты работы подразделения внес мегамолл автомобилей с пробегом РОЛЬФ Северо-Запад. На сегодняшний день это одна из крупнейших специализированных площадок для продажи автомобилей с пробегом в России. За 2020 год РОЛЬФ Северо-Запад реализовал 11134 автомобиля с пробегом.

Вопреки снижению автомобильного рынка компании «РОЛЬФ» удалось добиться роста ключевых финансовых показателей по итогам работы в 2020 году. Выручка компании в 2020 году составила более 246 млрд рублей (здесь и далее результаты приведены по консолидированной отчетности о финансовом положении, неаудированные данные), увеличившись на 4% по сравнению с 2019 годом. Показатель EBITDA вырос на 68%, превысив 16 млрд рублей. По итогам года компания получила чистую прибыль на уровне более 9 млрд рублей – это более чем десятикратный рост. В течение года компании удалось сократить долговую нагрузку на 6 млрд рублей и добиться соотношения Net Debt / EBITDA на уровне 1,02.

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