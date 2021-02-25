В России – 45 млн легковых автомобилей

На 1 января 2021 года на территории РФ было зарегистрировано 45 млн легковых машин. Это выяснили эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки данных по парку транспортных средств.

Как отмечают эксперты, на долю легковых автомобилей приходится 76% всех транспортных средств, которые числятся в нашей стране. Так, легкая коммерческая техника (LCV) занимает 7,1% всего парка, что составляет 4,19 млн единиц. Чуть меньше эти показатели у грузовиков (6,4%; 3,77 млн шт.). Также к транспортным средствам относятся прицепы и полуприцепы, которых насчитывается 3,44 млн экземпляров (доля – 5,8%). Оставшуюся часть парка поделили между собой мотоциклы (4%; 2,36 млн шт.) и автобусы (0,7%; 0,41 млн шт.).

Таким образом, на начало нынешнего года в России было зарегистрировано суммарно порядка 60 млн транспортных средств. Их львиная доля по-прежнему принадлежит легковым автомобилям, самая актуальная информация о стоимости и комплектации которых содержится на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОСТАТ