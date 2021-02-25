Audi открыла новый дилерский центр в Оренбурге

Компания Audi Россия открыла новый дилерский центр в Оренбурге – Ауди Центр Оренбург, входящий в один из крупнейших автомобильных холдингов региона «Интертрейдинг-Оренбург».

Общая площадь нового дилерского центра, выполненного в корпоративном стиле марки с четырьмя кольцами, составляет более 1125 кв.м, сообщает пресс-служба Audi. В шоу-руме площадью 375 кв.м. представлен весь модельный ряд Audi. Помимо новых автомобилей клиентам предлагается широкий выбор сертифицированных автомобилей с пробегом, которые реализуются в рамках программы Audi с пробегом: plus. Ауди Центр Оренбург также оказывает полный спектр финансовых услуг – страхование, trade-in, кредитование, лизинг.

В сервисной зоне площадью 750 кв. м. расположены 5 постов для обслуживания и ремонта автомобилей. Дилерский центр оснащен самым современным оборудованием, позволяющим осуществлять техническое обслуживание, диагностику и все виды работ по ремонту двигателей, электрики, ходовой части, а также кузовной ремонт любой сложности и установку дополнительного оборудования в строгом соответствии с высокими стандартами качества Audi.

Для клиентов дилерского центра Ауди Центр Оренбург предусмотрена вместительная парковка и зона отдыха, где можно комфортно провести время в ожидании автомобиля.

По итогам января 2021 года российские дилеры Audi реализовали 1085 автомобилей – на 23% больше, чем годом ранее.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Audi начала прием заказов на новый электрический купе-кроссовер Audi e-tron Sportback, который стал вторым в портфолио полностью электрических автомобилей Audi в России после Audi e-tron. Стоимость новинки составляет от 6 млн 485 тыс. рублей. Кроме того, в первом квартале 2021 года компания Audi начнет продажи в России седана и хэтчбека A3 нового поколения, обновленного кроссовера Q5, а также «заряженных» Audi RS Q8, RS 6 Avant, RS 7 Sportback, RS 4 Avant, RS 5 Coupe и RS 5 Sportback. Во втором квартале Audi у российских дилеров появятся новый купеобразный кроссовер Q5 Sportback, а также спортивные модификации SQ5 и SQ5 Sportback. В третьем квартале до нашей страны доберутся «заряженные» седан и хэтчбек S3, кроссоверы RS Q3 и RS Q3 Sportback, а также спортивные модификации электромобиля e-tron S и e-tron S Sportback.

Какие модели, помимо Audi, можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Audi