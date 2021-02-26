Subaru создаст новый суббренд для автомобилей, подготовленных для сурового бездорожья

Компания Subaru создаст новый суббренд Wilderness, под которым будут выходить автомобили, подготовленные к суровому бездорожью. Название Wilderness переводится как «дикая местность» или «глухомань», пишет портал Motor.ru.

По данным издания Automotive News, первой моделью Subaru, которая получит «внедорожную» версию, станет Outback. Автопроизводитель уже приступил к испытаниям новинки и обещает выпустить ее на рынок до конца 2021 года. Универсал с приставкой Wilderness отличается от обычного увеличенным дорожным просветом, доработанной подвеской, защитными накладками на арках и порогах, а также дисками меньшего диаметра, обутыми во внедорожные покрышки. По предварительным данным, двигатель объемом 2,4 литра, который выдает 264 л.с., останется неизменным.

Основным рынком для суббренда Wilderness станет Северная Америка, где на модели Outback и Forester приходится половина всех продаж марки. Так что появление кроссовера Forester Wilderness – это лишь вопрос времени.

Информации о продажах автомобилей линейки Wilderness на других рынках пока нет. В России марка на сегодняшний день представлена моделями Forester, Outback, XV и Legacy.

А какие модели могут появиться на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Motor1.com