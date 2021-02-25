LADA Granta получит модернизированный базовый двигатель | АВТОСТАТ

LADA Granta получит модернизированный базовый двигатель

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LADA Granta получит модернизированный базовый двигатель

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2021 год (ежемесячный мониторинг)
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Семейство LADA Granta получит модернизированный восьмиклапанный двигатель 1.6 л, которым ранее начал оснащаться обновленный LADA Largus. В открытой базе Росстандарта опубликовано расширенное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на LADA Granta, в котором теперь есть доработанный мотор, сообщает издание «Авторевю».

На новом базовом двигателе была внедрена обновленная шатунно-поршневая группа, модернизированный коленвал и газораспределительный механизм. В результате мощность повышена до 90 л.с., а 80% крутящего момента доступны уже на 1000 оборотах в минуту, что позволяет уменьшить расход топлива и снизить частоту переключений. Кроме того, исключена необходимость регулировки клапанов до пробега в 90 тыс. км.

Подробности о LADA Granta с модернизированным восьмиклапанником АВТОВАЗ обнародует позже, ведь сертификат на расширенное семейство хоть и опубликован, но вступит в силу только 15 марта. Так что автомобили с более мощными двигателями появятся в продаже не раньше апреля. Напомним, также на LADA Granta сейчас устанавливают 16-клапанные двигатели 1.6 моделей ВАЗ-21126 (98 л.с., с «автоматом» Jatco) и ВАЗ-21127 (106 л.с., с «механикой»). По данным «Авторевю», 69% продаж LADA Granta приходится на базовые 8-клапанные версии.

Как сообщалось ранее, АВТОВАЗ может снизить темпы сборки автомобилей семейства LADA Granta. По данным паблика AvtoVAZ News, с нынешней нормы 47 машин в час конвейер предприятия в марте 2021 года перейдет на выпуск всего 39 машин в час. На самом АВТОВАЗе эту информацию не подтвердили, но и не опровергли, отметив, что главным показателем работы следует считать наличие машин в автосалонах дилерской сети.

По итогам января 2021 года в России было продано 7720 автомобилей LADA Granta, что на 9% ниже показателя годичной давности. Таким образом, эта модель заняла второе место в рейтинге самых продаваемых автомобилей на российском рынке, уступив лидерство KIA Rio. В настоящее время АВТОВАЗ ведет разработку нового поколения LADA Granta, чье появление на рынке запланировано на 2023 год.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазновые опцииlada granta

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