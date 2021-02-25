Компания Honda представила кроссовер HR-V нового поколения, который появится в Европе в конце нынешнего года. Цены на машину будут названы позднее, сообщает портал Autonews.ru.

Новый Honda HR-V получил длинный капот, интегрированную решетку радиатора, узкие фонари, спойлер, двухсекционную панорамную крышу и прямоугольный лючок бензобака. В салоне машины появилась новая приборная панель, L-образные воздуховоды, блок климатической системы с аналоговым управлением и отдельный сенсорный дисплей-планшет мультимедийного комплекса, который поддерживает беспроводное подключение смартфона.

Новинка будет доступна с гибридной силовой установкой e: HEV, в состав которой войдет 1,5-литровый бензиновый двигатель и два электромотора. Подобная гибридная установка уже дебютировала на хэтчбеке Honda Jazz.

Автомобиль доступен с фирменным набором систем безопасности Honda Sensing, который в том числе включает адаптивный круиз-контроль и модернизированную систему предотвращения столкновений. Все остальные технические характеристики автомобиля пока держатся в секрете.

Напомним, Honda HR-V второго поколения выпускается с 2013 года и продается под разными именами: в Японии – Vezel, в Китае – XR-V, кроме того, у нее есть несколько производных в виде электрических Ciimo X-NМ, Ciimo M-NV и Everus VE-1. В России Honda HR-V официально не продается. На данный момент модельный ряд японский марки состоит из двух кроссоверов – CR-V, который недавно пережил обновление, а также Pilot. В декабре прошлого года стало известно, что Honda прекратит поставки новых автомобилей российским дилерам в 2022 году.

А какие модели могут появиться на российском рынке в 2021 году? Смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Honda