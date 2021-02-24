Toyota Yaris в январе впервые стал бестселлером в Европе

Компактный хэтчбек Toyota Yaris по итогам января впервые стал самой продаваемой моделью на европейском рынке. Как отмечают в Toyota, рекордный спрос на Yaris обусловлен выходом нового поколения этой модели, которая является безусловным бестселлером марки на европейском рынке. При этом более 55% продаж Toyota Yaris в Старом свете приходится на гибридную версию.

По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в прошлом месяце стал Toyota Yaris с показателем 18094 реализованных машины (+3%). На второе место вышел Peugeot 208, чьи продажи составили 17310 автомобилей (-15%). Третий результат показал Dacia Sandero – реализация этой модели увеличилась на 13% до 15922 единиц. Далее идет Volkswagen Golf, на котором остановили свой выбор 15227 европейских покупателей (-42%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Opel/Vauxhall Corsa, разошедшийся тиражом 14951 экземпляр (-20%). В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Peugeot 2008 (14916 шт., +87%), Renault Clio (14446 шт., -32%), Fiat Panda (14122 шт., -16%), Volkswagen T-Roc (13896 шт., -7%) и Skoda Octavia (13756 шт., -17%).

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