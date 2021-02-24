Mercedes-Benz рассказал о новом С-Class для России

Компания Mercedes-Benz представила седан и универсал C-Class нового поколения (W206). В России заказать новинку можно будет во втором квартале 2021 года, при этом поставлять на наш рынок будут только седаны с дефорсированными моторами, сообщает портал Autonews.ru.

Длина седана C-Class нового поколения составила 4751 мм, что на 65 мм больше по сравнению с предшественником, а размер колесной базы вырос на 25 мм – до 2840 мм. Новый Mercedes-Benz C-Class получил совершенно новую четырехрычажную переднюю подвеску и многорычажку сзади.

Что касается внешности, то с флагманским S-Class новый компактный седан роднит рельефный капот, а также форма головной оптики. Mercedes C-Class будет доступен со светодиодными фарами с новой технологией Digital Light. Каждая фара содержит по 1,3 млн отражающих элементов и голографические линзы, вращающиеся со скоростью до 2 тыс. оборотов в минуту. Благодаря этому система способна не только освещать дорогу, но и при необходимости световым пучком проецировать на нее предупреждающие символы.

В салоне также прослеживается сходство с флагманским S-Class. Так, седану и универсалу Class достался информационно-развлекательный комплекс MBUX второго поколения с цифровой приборной панелью диагональю 10,25 или 12,3 дюйма, а также с центральным сенсорным дисплеем, доступным в 9,5- и 11,9-дюймовой модификации. Количество аналоговых кнопок и физических переключателей сведено к минимуму. Система MBUX поддерживает функцию голосового управления, которая имеет возможность самообучения и распознает «живые» команды. Для активации системы необходимо произнести «Hey Mercedes» («Эй, Мерседес»).

В качестве опции доступен информационно-развлекательный комплекс с проекционным дисплеем и дополненной реальностью. На лобовое стекло теперь выводятся не только показания приборов и информация бортового компьютера, но и подсказки навигации, которые в режиме реального времени при помощи графических указателей и стрелок показывают необходимую полосу для движения, направление съезда или нужный поворот. Кроме того, система «подсвечивает» видимые препятствия на пути и дорожные знаки, а также проецирует другую полезную информацию. Все актуальные обновления для MBUX загружаются автоматически – из облачного хранилища.

В моторную линейку седана и универсала C-Class вошли четырехцилиндровые бензиновые турбомоторы рабочим объемом 1,5 и 2,0 л, а также 2,0-литровые дизели. Все они работают по схеме «умеренный гибрид» – со стартер-генератором, который обеспечивает дополнительные 20 л.с. и 200 Нм крутящего момента. Базовый бензиновый 1,5-литровый двигатель развивает 170 л.с., а его более мощная модификация выдает 204 л.с. Бензиновый двигатель объемом 2,0 л имеет отдачу в 258 л.с. Что касается 2,0-литрового дизеля, то он доступен в двух стадиях форсировки: 200 и 265 л.с. Mercedes-Benz C-Class будет доступен как с двумя ведущими колесами, так и с системой полного привода.

В России на старте продаж предложат две версии: C180 с задним приводом и С200 4М c полным приводом. При этом форсировка моторов будет отличаться от европейской в угоду транспортному налогу. Новый Mercedes C-Class будут продавать только в кузове седан – поставлять универсалы на наш рынок не планируют.

Опционально автомобиль может быть укомплектован полноуправляемым шасси, где задние колеса могут поворачиваться под небольшим углом, что обеспечивает стабильность на больших скоростях и существенно улучшает маневренность на малых. Кроме того, за дополнительную плату предложат спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами, а в базовом оснащении подключаемых гибридов будет задняя пневматическая подвеска.