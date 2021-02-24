Tesla планирует построить завод в Индии

Американская компания Tesla близка к заключению соглашения о производстве электромобилей в Индии. По данным источников агентства Bloomberg, обсуждается строительство сборочного завода в штате Карнатака, в окрестностях столицы штата - города Бангалор.

Tesla проводит due diligence офисной недвижимости в регионе и планирует создать предприятие для исследований и разработок (R&D). Компания уже зарегистрировала индийское подразделение и офисы в центре Бангалора, пишет агентство "Интерфакс".

Tesla построила в Китае свой первый завод за пределами США и теперь является лидером по продаже премиальных электромобилей в стране. Продажи электромобилей составляют около 5% от общего годового показателя продаж автомобилей в Китае, тогда как в Индии доля этого сегмента составляет менее 1%. По мнению экспертов, выход на индийский рынок может оказаться для компании сложнее, чем на китайский.

Индия развивает сеть общественных станций для медленной и быстрой зарядки электромобилей в стране, хотя и в меньших масштабах, чем в Поднебесной. Индийские власти также сократили налог на электромобили до 5% с 12% с августа 2019 года. Таким образом, показатель стал существенно меньше по сравнению с налогом в 28% на другие автомобили, что спровоцировало критику со стороны автопроизводителей, например, Toyota Motor.

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