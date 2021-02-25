Дилеры рассказали, когда закончится дефицит на авторынке

На российском авторынке до сих сохраняется дефицит – несмотря на то, что производители начали решать эту проблему еще прошлой осенью. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, когда ситуация с нехваткой машин у дилеров может нормализоваться и стоит ли покупать автомобиль сегодня из имеющегося ассортимента.

По словам директора по развитию компании «РОЛЬФ» Владимира Мирошникова, ситуация с доступностью новых автомобилей постепенно нормализуется. Тем не менее, в ряде брендов как массового, так и премиального сегмента доступность автомобилей некоторых моделей и комплектаций ограничена. Из-за жестких ограничительных мер в мире пострадали цепочки поставок запчастей и комплектующих на сборочные предприятия, что выражается в значительных задержках и переносах сроков поступления автомобилей к дилерам. По «трубе поставок» видно, что дефицит на авторынке будет сохраняться – в первом и, вероятно, во втором квартале.

В свою очередь, директор по маркетингу АГ «АВИЛОН» Андрей Каменский отмечает, что сегодня у покупателей в первую очередь сформировано желание приобрести автомобиль «здесь и сейчас» в имеющемся у дилеров цвете и комплектации. Со своей стороны дилеры также предлагают клиентам оставшиеся на складах модификации. При наличии дефицита существенно сократились скидки, а дополнительные программы по стимулированию продаж от импортера либо сокращены, либо прекратили свое действие вовсе. Часть прошлогодних автомобилей действительно была продана без скидок. Но даже при текущей ситуации не стоит медлить с покупкой, так как автомобили дорожают, а все новые поставки будут уже по новому прайсу.

«Тем, кому нужен автомобиль, мы не советуем откладывать покупку. Снижения цен точно не будет, и даже если ближе к лету будут запущены акции и программы поддержки, то объем скидки не превысит ту разницу, на которую автомобиль успеет подорожать к тому времени. Покупка автомобиля в кредит сейчас более выгодна, чем покупка автомобиля потом, но без кредита», – считает генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин.

Подробнее о дефиците на российском авторынке – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».