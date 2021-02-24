Сколько коммерческой техники было куплено в 2020 году? | АВТОСТАТ

Сколько коммерческой техники было куплено в 2020 году?

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Сколько коммерческой техники было куплено в 2020 году?

Рынок коммерческих автомобилей в России. Итоги 2020 года, тенденции и перспективы
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В рамках подготовки очередного выпуска маркетингового отчета «Рынок коммерческих автомобилей в России. Итоги 2020 года, тенденции и перспективы» эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» установили, сколько такой техники было куплено за год.

Так, по данным агентства, в прошлом году объем российского рынка комтранса достиг 192,4 тыс. единиц, что на 7% меньше, чем в 2019-м.

Более половины (54%) от этого количества занимают легкие коммерческие автомобили (LCV), что соответствует 104,4 тыс. единиц. Крупнотоннажным грузовикам принадлежит почти 30% рынка, или 57,1 тыс. экземпляров. Менее 10% составляет доля среднетоннажной техники, что эквивалентно 17,7 тыс. автомобилей. Более 6% рынка комтранса приходится на автобусы (13,2 тыс. шт.).

Кроме коммерческой техники, мы регулярно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».

Фото: КАМАЗ

Источник: АВТОСТАТ

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