Что используют мужчины-автовладельцы в качестве альтернативы личному автомобилю?

Сегодня, в День защитника Отечества, специалисты агентства «АВТОСТАТ» решили привести статистику, которая характеризует поведение мужчин-автовладельцев. В ходе онлайн-опроса* мы выяснили, что они используют в качестве альтернативы личному автомобилю.

Как оказалось, 37,1% опрошенных мужчин-автовладельцев выбирают общественный транспорт – как альтернативу собственному автомобилю. Услугами такси пользуются 29,4%, а каршерингом – почти вдвое меньше (15,7%). Каждый восьмой (12,2%) представитель сильной половины человечества предпочитает в данном случае ходить пешком. Такую альтернативу, как велосипед, электросамокат и прочее, выбрали в общей сложности лишь 5,6% респондентов.

Если сравнивать эти результаты с аналогичным опросом среди женщин-автовладельцев, то чаще всего вместо личного авто они используют такси (39,2%). Чуть меньше (37,7%) предпочитает общественный транспорт (автобус, метро, трамвай и т.п.). Другие варианты выбирают намного меньше представительниц прекрасного пола: каршеринг – 12,3%; ходьба пешком – 7,7%; остальное – 3,1%.

Коллектив аналитического агентства «АВТОСТАТ» поздравляет всех защитников Отечества с Праздником! 23 февраля (и всегда) мы желаем вам здоровья, мира, добра и надежного тыла!

* Совместный опрос агентства «АВТОСТАТ» и Авто Mail.ru в рамках подготовки нового маркетингового отчета «Альтернатива личному автомобилю: выбор российских автовладельцев» (период – осень, количество респондентов – более 13 тысяч). Данный опрос проводился среди тех владельцев, которые стали меньше эксплуатировать личный автомобиль в нынешнем году. Им задавался вопрос: «Какой вид транспорта вы чаще всего используете как альтернативу личному автомобилю?».

Фото: Бизнес Кар