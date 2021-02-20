АВТОВАЗ в 2020 году получил почти 200 млн евро чистого убытка по МСФО

АВТОВАЗ по итогам 2020 года получил чистый убыток по МСФО в размере 196 млн евро против прибыли в 72 млн евро годом ранее, следует из финансового отчета основного акционера компании – французской Renault.

При этом операционная прибыль АВТОВАЗа в прошлом году осталась практически на уровне 2019 года – 129 млн евро против 130 миллионов, прибыль до налогов выросла в 3,6 раза – до 77 млн евро, капзатраты выросли на 27% до 172 млн евро, выручка компании снизилась на 17% до 2,8 млрд евро, пишет агентство «Прайм». Долгосрочные обязательства АВТОВАЗа, согласно отчету Renault, выросли в 2020 году на 22% до 1,122 млрд евро, краткосрочные – на 18% до 1,021 млрд евро.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ по итогам 2020 года реализовал в России 343512 автомобилей LADA – это на 5% меньше, чем годом ранее. В результате рыночная доля марки LADA достигла 21,5%, что стало рекордным показателем для АВТОВАЗа за последние 9 лет. Кроме того, АВТОВАЗ в прошлом году поставил на экспорт более 41 тыс. автомобилей LADA, что на 19% ниже показателя годичной давности.

Стоит отметить, что в начале 2021 года АВТОВАЗ представил на российском рынке внедорожник LADA Niva Travel с измененным экстерьером и улучшениями в салоне, а также обновленный универсал LADA Largus. Кроме того, ведется подготовка к производству рестайлинговой LADA Vesta, которая поступит в продажу после 2021 года.

К 2025 году АВТОВАЗ выведет на рынок четыре новых модели LADA, которые будут базироваться на платформе CMF-B. Так, на 2023 год запланирован выход двух моделей В-класса: по неофициальным данным, речь идет о новом поколении LADA Granta в кузовах «седан» и «универсал». В 2024 году появится новое поколение внедорожника Niva, который получит две версии – с компактной и удлиненной колесной базой. А в 2025 году в модельном ряду LADA появится новый автомобиль сегмента С-SUV.