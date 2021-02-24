Электрический кроссовер Skoda Enyaq получил спортивную версию | АВТОСТАТ

Электрический кроссовер Skoda Enyaq получил спортивную версию

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Электрический кроссовер Skoda Enyaq получил спортивную версию

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Компания Skoda представила спортивную модификацию своего первого электрического кроссовера Enyaq под названием Sportline. Продажи новинки должны начаться в ближайшее время, цены будут названы позднее, сообщает портал Autonews.ru.

Машина получила новый спойлер, «закрытую» радиаторную решетку, короткие свесы, увеличенные боковые юбки, другие бамперы и особые шильдики. Автомобиль оснащается диффузором, 20-дюймовыми алюминиевыми колесными дисками (опционально доступны и 21-дюймовые диски), а матричные светодиодные фары головного света уже входят в набор стандартного оснащения. В салоне установлены новые сиденья с отделкой искусственной замшей, спортивное трехспицевое рулевое колесо и специальные алюминиевые накладки на педали.

Спортивный кроссовер будет предложен со 179-сильной электрической установкой. Запас хода у такого заднеприводного Enyaq – 400 км. Также будет доступна 203-сильная версия автомобиля с запасом хода в 520 км. Наконец, топовая версия кроссовера получила 265-сильную электрическую установку и систему полного привода.

Кроме этого, Skoda ведет разработку купеобразной версии Enyaq, которая получит название GT. Автомобиль получит такую же переднюю часть, как и у стандартного кроссовера, но при этом будет отличаться от него более покатой крышей, другими задними стойками, а также зауженной линией остекления. Премьера новинки состоится в этом году. Также в планах чешской компании выпустить «заряженную» версию электрического кроссовера с приставкой vRS в названии. Мощность такой модификации превысит 300 л.с.

Компания Skoda планирует вывести на рынок до 10 новых моделей к 2025 году, которые получат полностью электрическую или гибридную силовую установку. Автопроизводитель рассчитывает, что через пять лет на такие машины придется до 25% от всего объема продаж.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Skoda

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкивнедорожникиавторынок европыэлектромобилиsuvкроссоверыskoda

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