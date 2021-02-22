Рынок мотоциклов с пробегом в январе упал на 8%

Январь можно назвать неудачным для рынка мотоциклов с пробегом - впрочем, как и для рынка новой мототехники: оба показали падение. «Вторичка» в данном сегменте просела на 8%, а рынок новых мотоциклов, о чем «АВТОСТАТ» сообщал ранее - на 12%.

Эксперты отмечают, что отрицательная динамика на рынке мотоциклов с пробегом наблюдается впервые за последние 7 месяцев: с июля по декабрь 2020 года был только рост, причем в сентябре - на четверть, в октябре - почти на треть, да и в последние месяцы года возросший интерес к подержанной мототехнике был выражен двузначными цифрами.

В январе 2021 года россияне приобрели 1478 мотоциклов с пробегом. Наибольшие предпочтения они отдавали подержанным мотоциклам из Японии: в ТОП-3 самых популярных здесь вошли японские марки Honda (311 шт.), Yamaha (215 шт.), Suzuki (161 шт.), на которые суммарно пришлось около половины (47%) рынка. В пятерку популярных вошли также немецкий BMW (127 шт.) и японский Kawasaki (109). Планку в 100 перепроданных экземпляров сумел перешагнуть еще один бренд - отечественный «Урал» (101 шт.).

В региональной структуре обошлось без сюрпризов: по традиции на первом месте - Москва (214 шт.; доля - почти 15%). За столицей следуют Подмосковье (147 шт.) и Краснодарский край (134 шт.). Санкт-Петербург - только на четвертом месте с результатом 92 перепроданных мотоцикла. В остальных регионах в первый зимний месяц этот показатель составляет менее 40 экземпляров.

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