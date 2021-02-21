Рынок люксовых автомобилей с пробегом в январе снизился на 3%

Если покупки новых автомобилей сегмента Luxury в январе рухнули на 70%, то на вторичном рынке в этой категории они сократились всего на 3%. Так, по данным агентства «АВТОСТАТ», в первый месяц 2021 года россияне приобрели 124 люксовых автомобиля с пробегом – против 128 таких машин, купленных год назад.

Лидером на вторичном рынке сегмента Luxury является Bentley: в январе своих владельцев поменяли 43 автомобиля этой марки. На втором по популярности месте находится модель Mercedes-Benz Maybach S-Class (41 шт.). Кроме того, было куплено по 15 б/у автомобилей Maserati и Rolls-Royce, 5 – Ferrari, 3 – Lamborghini и 2 – Aston Martin.

Что касается географии, то более 60% перепродаж «люксов» пришлось на Москву и Подмосковье (57 и 19 шт. соответственно). Из нестоличных регионов здесь лидируют Краснодарский край и Ростовская область, местные жители которых приобрели по 5 роскошных автомобилей с пробегом. По 4 подержанных таких машины было куплено за месяц в Новосибирской, Свердловской и Челябинской областях, по 2 – в Нижегородской и Белгородской областях, Ставропольском крае, Чечне, Ханты-Мансийском АО. Еще в 16 субъектах РФ перепродали по одному автомобилю сегмента Luxury.

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