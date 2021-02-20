«Русский Land Cruiser» создадут на базе броневика

Ведущий российский производитель колесной военной техники «Военно-промышленная компания» (ВПК) планирует создать на базе перспективного легкого броневика «Стрела» гражданский внедорожник – аналог Toyota Land Cruiser. Об этом в интервью агентству «РИА Новости» заявил гендиректор ВПК Александр Красовицкий. По его словам, в перспективе новый внедорожник, который уже получил название «Русский Land Cruiser», должен стать основной командирской машиной в Вооруженных силах РФ. Помимо поставок в российскую армию, модель может пользоваться спросом и на гражданском рынке.

В настоящее время в качестве командирских автомобилей ВС РФ используются машины УАЗ-469 производства Ульяновского автозавода. В свою очередь, несколько лет назад УАЗ анонсировал новую версию флагманского внедорожника «Патриот», позиционируемого как «русский Prado», однако в настоящее время он заморожен. При этом от стратегической задачи развития новой платформы для внедорожников УАЗ в компании не отказываются, и сейчас разрабатываются новые график инвестиций и план реализации проекта.

Стоит при этом отметить, что в рамках глубокого рестайлинга внедорожник разрабатывался на полностью новой раме с зоной программируемой деформации, независимой пружинной подвеской спереди и зависимой пружинной сзади. При этом система полного привода с жестко подключаемым передком с понижающим рядом передач и электронной блокировкой заднего дифференциала должна была сохраниться.

Моторная гамма нового «Патриота», как планировалось, будет включать две версии бензиновых турбодвигателей объемом 2,3 л мощностью 150 и 170 л.с., 2,5-литровый «атмосферник» на 145 л.с. и 2,2-литровый турбодизель от Ford Transit. В качестве трансмиссии – 6-ступенчатая механическая коробка передач BAIC и 6-диапозонный «автомат» Punch Powerglide.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: «Военно-промышленная компания»

