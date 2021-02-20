Chery рассказала о новом Tiggo 8 Pro для России

Компания Chery рассказала о новом кроссовере Tiggo 8 Pro для России, который появится на российском рынке в марте 2021 года. Новинка будет представлена в модельной линейке Chery одновременно с Tiggo 8, что призвано укрепить позиции бренда в сегменте SUV, сообщает пресс-служба «Чери Автомобили Рус».

Внешний вид Chery Tiggo 8 Pro отличает передняя решетка радиатора, выполненная в оригинальном стиле 3D-матрицы. Внутренний дизайн LED-фар ближнего и дальнего света включает в себя двойные сверкающие лезвия. Динамические указатели поворотов создают эффект пульсирующей энергии. Функция статического освещения поворотов реализована с помощью противотуманных LED-фар: она автоматически активируется при включении указателя поворотов, при угле поворота рулевого колеса более 50 градусов и скорости менее 60 км/ч, при движении задним ходом. В задней части автомобиля шестигранные задние LED-фонари визуально перекликаются с исполнением передних динамических указателей поворотов. Завершают спортивный образ автомобиля 18-дюймовые колесные дискииз алюминиевого сплава, напоминающие наконечники стреларбалетов, выхлопная система с двумя патрубками, а также плавно ниспадающая крыша к задней стойке кузова и выступ спойлера.

Chery Tiggo 8 Pro построен на платформе T1X также, как и кроссоверы Tiggo 4, Tiggo 7, Tiggo 7 Pro и Tiggo 8. Длина Tiggo 8 Pro составляет 4722 мм (длиннее Tiggo 8 на 22 мм), ширина и высота – такие же, как у Tiggo 8 – 1860 мм и 1746 мм соответственно, как и колесная база в 2710 мм. Клиренс кроссовера равен 190 мм.

Tiggo 8 Pro получил переднюю подвеску типа McPherson спереди и независимую многорычажную подвеску сзади. Информация о силовом агрегате, комплектациях и стоимости будет предоставлена позднее.

Между тем, ранее российские дилеры Chery начали продажи семиместного кроссовера Tiggo 8 в комплектации Prestige с новым силовым агрегатом – 1,5-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 147 л.с. и 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями DCT6. Такой силовой агрегат обеспечивает разгон кроссовера Chery Tiggo 8 до 100 км/ч за 9,8 с. Расход топлива в смешанном режиме не превышает 7,6 л на 100 км, в городском – 9,8 л, а в загородном – 6,4 л. Инженеры Chery сохранили настройки двигателя для работы на бензине с 92 октановым числом, при этом выбросы загрязняющих веществ автомобиля соответствуют требованиям пятого экологического класса. Стоимость Chery Tiggo 8 в комплектации Prestige, версии 1.5T/DCT6 составит 1 млн 799 тыс. 900 рублей.

Напомним, во втором квартале 2021 года в продажу также поступит компактный кроссовер Tiggo 4 Pro (в Китае – Tiggo 5x), в третьем квартале – рестайлинговый Tiggo 7 Pro, а в четвертом квартале ожидается появление Tiggo 2 Pro (в Китае – Tiggo 3x). Также компания Chery рассматривает возможность продаж в России седана Arrizo 5. Таким образом, он может пополнить российскую линейку Chery, который в настоящее время включает исключительно кроссоверы.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2021 года российские дилеры Chery реализовали 1914 автомобилей – это в 4,5 раза больше по сравнению с прошлым годом. В результате Chery стала лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ. Локомотивами спроса стали кроссоверы Chery Tiggo 4 (865 шт.) и Tiggo 7 Pro (849 шт.). Кроме того, в прошлом месяце в нашей стране был реализован 81 полноприводный кроссовер CheryExeed TXL.

Полный список дилеров Chery (и не только Chery) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».