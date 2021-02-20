Jaguar станет полностью электрическим брендом через 5 лет

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover представил новую глобальную стратегию развития под названием Reimagine (в переводе с английского – «переосмысление»). Программа предусматривает масштабную электрификацию модельных линеек всех брендов, пишет портал Autonews.ru.

Так, после 2025 года на электрическую тягу переведут все новые модели марки Jaguar, а к 2030 году у британского бренда не останется в продаже машин с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Электрокары Jaguar будут отличаться от классических автомобилей: для них создадут новую «яркую» дизайнерскую концепцию, соответствующую передовым технологиям.

При этом новый план развития не предусматривает создания электрической версии флагманского седана XJ следующего поколения, премьера которого должна была состояться в конце 2021 года. Jaguar вел разработку и испытания такого автомобиля последние несколько лет, однако теперь решил отказаться от его выпуска.

На данный момент в линейке Jaguar есть только один серийный электрокар – кроссовер I-Pace. Автомобиль оснащен двумя электрическими двигателями, которые в сумме выдают 400 л.с. и 696 Нм крутящего момента. Агрегаты позволяют кроссоверу ускоряться до 100 км/ч за 4,8 с, а его максимальная скорость составляет 200 км/ч. Моторы питаются от комплекта литий-ионных батарей на 90 кВт/ч, обеспечивающих запас хода в 470 км. В России цены на кроссовер стартуют с отметки 6 млн 347 тыс. рублей.

Что касается марки Land Rover, то ее первый электрический внедорожник появится в 2024 году, а годом позже линейка бренда пополнится еще пятью подобными автомобилями. При этом в ближайшем будущем в Land Rover не намерены полностью отказываться от традиционных моторов, хотя в компании рассчитывают, что к 2030 году более половины их годовых продаж придется на «зеленые» автомобили.

Фото: Jaguar Land Rover