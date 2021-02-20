Renault Captur получил спортивную версию | АВТОСТАТ

Renault Captur получил спортивную версию

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Компактный кроссовер Renault Captur, представленный на европейском рынке, получил версию появилась версия со спортивным оборудованием из линейки R.S. Line. Автомобиль отличает особое оформление экстерьера и интерьера от подразделения от Renault Sport, а также широкий список базового оборудования, пишет портал Autonews.ru.

Renault Captur R.S. Line уже доступен для заказа во Франции по цене от 28,4 тыс. евро (примерно 2,5 млн руб.). В России, отметим, продают другую модель под названием Kaptur, которая при внешнем сходстве с европейским автомобилем имеет другую платформу и линейку агрегатов.

От обычного кроссовера Renault Captur R.S. Line отличается радиаторной решеткой с узором в виде пчелиных сот, накладкой на переднем бампере, 18-дюймовыми алюминиевыми колесами и порогами с надписью «Renault Sport».

В оформлении салона использованы элементы с красными линиями, которые появились на дверных картах, спортивных сиденьях с усиленной боковой поддержкой, а также не передней панели и селекторе трансмиссии.

Стандартное оснащение Renault Captur R.S. Line включает тонировку задних стекол, салонное зеркало с автоматическим затемнением, цифровую приборную панель диагональю 10 дюймов и беспроводную зарядную станцию для смартфонов.

В линейку силовых агрегатов входит 1,3-литровая «турбочетверка» мощностью 140 л.с., работающая вместе с 6-ступенчатой механической коробкой, либо с 7-диапазонным «роботом» с двумя сцеплениями. В качестве альтернативы кроссовер доступен с гибридной установкой на 160 л.с.

Фото: Renault

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкиавторынок европыrenault

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