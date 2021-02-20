Испанский авторынок в январе рухнул более чем в 2 раза | АВТОСТАТ

Испанский авторынок в январе рухнул более чем в 2 раза

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SEAT Leon

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Испанский авторынок в январе снизился на 51,5% и составил 41966 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), это наибольшее падение продаж автомобилей в стране за всю историю, что стало следствием повышения налогов на регистрацию транспортных средств, завершения программы обновления автопарка, а также временной изоляции граждан из-за обрушившегося на ряд испанских провинций шторма «Филомена».

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в январе стал местный SEAT, реализовавший 4524 автомобиля (-44,7%). На втором месте идет Peugeot, который снизил продажи на 47,2% до 3632 единиц. Третью строчку занимает Toyota, чей результат составил 3531 машину (-45,1%). Замыкают пятерку лидеров Renault (3483 шт., -30,9%) и Dacia (2374 шт., -39,6%).

Автомобили этих и других марок можно найти в российских автосалонах проверенных дилеров

Источник: АВТОСТАТ

Теги: испанияавторынок европыавтомобильные рынкимировой авторынок

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