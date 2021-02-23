Volkswagen в январе снизил продажи в России на 10% | АВТОСТАТ

Volkswagen в январе снизил продажи в России на 10%

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Volkswagen в январе снизил продажи в России на 10%

Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2020 года, тенденции и перспективы
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Российские дилеры Volkswagen в январе реализовали 5653 легковых автомобиля – на 10% меньше, чем годом ранее. В результате Volkswagen занял шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,9% против 6,3% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Volkswagen на российском рынке остается лифтбек Polo – на этой модели в январе остановили свой выбор 3256 покупателей (-7%). На втором месте в модельном ряду Volkswagen идет кроссовер Tiguan с показателем 1955 реализованных автомобилей, что на 14% ниже показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», весной 2021 года в России начнутся продажи обновленного внедорожника Volkswagen Teramont. Также в этом году на российском рынке будет представлен хэтчбек Golf восьмого поколения.

Какие еще модели Volkswagen (и не только) могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Volkswagen

Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилипродажиvolkswagenvolkswagen polovolkswagen tiguan

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