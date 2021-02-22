Авторынок Германии в январе упал на треть

Авторынок Германии в январе снизился на 31,3% и составил 169754 машины. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), падение продаж в прошлом месяце, в частности, обусловлено тем, что из-за эпидемиологической обстановки часть автосалонов остаются закрытыми. Кроме того, с января 2021-го после шестимесячного снижения вновь была повышена ставка налога на добавленную стоимость, что вызвало высокий уровень регистраций новых автомобилей в декабре прошлого года.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой продаваемой маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в январе реализовал 34189 машин (-29,9%). На втором месте идет Mercedes-Benz, снизивший продажи на 31,2% до 17912 единиц. Третью строчку занимает BMW, чей результат составил 16479 автомобилей (-19,4%). Замыкают пятерку лидеров Audi (11616 шт., -47,4%) и Skoda (11382 шт., -20,4%).

Найти эти автомобили можно и в салонах российских проверенных дилеров.