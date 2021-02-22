Toyota RAV4 в январе стал бестселлером марки в России

Российские дилеры Toyota в январе реализовали 5333 автомобиля, что на 17% меньше по сравнению с прошлым годом. В результате Toyota заняла седьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 5,6% против 6,4%, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Toyota в январе стал кроссовер RAV4, чьи продажи снизились на 11% и составили 2321 экземпляр. На втором месте по объему реализации идет бизнес-седан Camry, который нашел 1338 покупателей (-32%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале 2021 года в нашей стране начались продажи седана Toyota Corolla и купе-кроссовера C-HR в новой специальной серии GR Sport. Пикап Toyota Hilux впервые на российском рынке стал доступен с бензиновым двигателем объемом 2,7 л. Кроме того, у дилеров появился кроссовер Toyota RAV4 в версии Style с функциями Toyota Connected Services.

Полный список дилеров Toyota (и не только) по городам РФ - смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Toyota