Цены на автомобили Volvo выросли за год примерно на 10%

В 2020 году цены на автомобили в России активно росли, догоняя растущую разницу в курсах валют. Так, например, за прошлый год стоимость автомобилей Volvo, суммируя все произведенные повышения цен, выросла примерно на 10%. Об этом агентству «АВТОСТАТ» рассказал коммерческий директор Volvo Car Russia Алексей Тарасов.

«Что касается ожиданий на этот год, - пояснил топ-менеджер, - мы вынуждены будем снова делать подобные шаги, поскольку динамика курсов валют нам не помогает. И вот уже сделали один шаг в феврале… Сейчас смотрим на то, что будет происходить с утильсбором – и тоже вынуждены будем отреагировать на это».

А на вопрос, какая из мировых валют (евро, доллар или юань) в большей степени влияет на цены автомобилей Volvo, Алексей Тарасов ответил, что добавил бы к этому списку еще и шведскую крону. Потому что цена завязана на всю «корзину».

Напомним, что по итогам 2020 года Volvo удалось реализовать в России более 8 тысяч легковых автомобилей. Во многом этому способствовали кредитные программы и продажи в Trade-in. Так, доля продаж автомобилей Volvo в кредит в 2020 году была на уровне 35 – 40%, доля продаж в Trade-in – от 60 до 65%.

Полный список дилеров Volvo (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Volvo