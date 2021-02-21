Mazda в январе вошла в ТОП-10 лидеров российского авторынка | АВТОСТАТ

Mazda в январе вошла в ТОП-10 лидеров российского авторынка

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Mazda в январе вошла в ТОП-10 лидеров российского авторынка

Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2020 года, тенденции и перспективы
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Российские дилеры Mazda в январе реализовали 2153 автомобиля – на 13% больше, чем годом ранее. В результате Mazda заняла девятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 2,3% против 1,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого в январе составили 1572 машины (+14%). В результате он вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей SUV на российском рынке, констатируют эксперты агентства «АВТОСТАТ».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе 2021-го в России начались продажи нового компактного кроссовера Mazda CX-30. А в феврале у дилеров появился обновленный флагманский кроссовер Mazda CX-9.

Какие еще модели Mazda (и не только) могут появиться на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Mazda

Источник: АВТОСТАТ

Теги: продажиmazda

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