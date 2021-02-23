Казахстанский автопром в январе вырос на 2%

По итогам января 2021 года на территории Казахстана было произведено 5981 единица автотранспортных средств (включая легковую, грузовую, автобусную технику, спецмашины и прицепы), что на 1,8% выше показателя годичной давности.

Согласно данным Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», производство легковых автомобилей увеличилось на 3,9%, достигнув значения 5393 штук. Выпуск автобусной техники вырос в 4,5 раза до 150 машин. Производство грузовых автомобилей снизилось в 1,5 раза и составило 363 единицы.

Сбыт казахстанских автозаводов в январе достиг 5381 машин, что на 53% выше прошлогоднего значения. Рыночная доля предприятий казавтопрома снизилась с 65,5% до 64,6%.

Пятерку наиболее востребованных брендов легковых авто казахстанской сборки по итогам отчетного месяца составили Hyundai (2314 шт.), Chevrolet (2231 шт.), JAC (113 шт.), LADA (76 шт.) и УАЗ (40 шт.). В список марок, предлагаемых местными предприятиями, вошли также Ravon (38 шт.), KIA (19 шт.) и Skoda (4 шт.).

Рейтинг продаж легковых автомобилей локального производства возглавили Chevrolet Cobalt (1089 шт.), Chevrolet Nexia (1007 шт.), Hyundai Accent (992 шт.), Hyundai Tucson (597 шт.) и Hyundai Creta (502 шт.). Список популярных у казахстанцев моделей также дополнили Hyundai Sonata (206 шт.), Hyundai Elantra (83 шт.), JAC S3 (48 шт.), LADA Granta (46 шт.) и Chevrolet Tracker (45 шт.).

Найти эти автомобили можно и в салонах российских проверенных дилеров.

Фото: «СарыаркаАвтоПром»