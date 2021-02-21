УАЗ в 2020 году выпустил 34,5 тысячи автомобилей

Ульяновский автозавод по итогам 2020 года выпустил 34481 автомобиль, что на 6,2% ниже показателя предыдущего года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Соллерс». Самой массовой моделью на конвейере предприятия в прошлом году остался флагманский внедорожник УАЗ «Патриот», показавший 10,2%-ный рост производства.

Напомним, в феврале 2020 года текущий модельный ряд УАЗ пополнила спецверсия УАЗ «Буханка» под названием «Экспедиция» с дополнительным внедорожным оснащением. В марте в продажу поступила лимитированная серия внедорожника УАЗ «Патриот» Antarctic Edition, а в июне появилась модификация УАЗ «Пикап» с автоматической коробкой передач.

В прошлом году Ульяновский автозавод сократил продажи в России на 6% до 36487 автомобилей. В результате доля УАЗа на российском рынке составила 2,3% против 2,2% годом ранее, согласно данным АЕБ. Кроме того, в 2020 году УАЗ поставил на экспорт 3625 машин, освоив при этом новые рынки – Конго, Камбоджа, Мьянма. Также автомобили ульяновского бренда были сертифицированы в Чили.

В 2021 году Ульяновский автозавод выпустит новую модификацию коммерческого автомобиля УАЗ «Профи». Между тем, ранее стало известно, что Ульяновский автозавод приостановил разработку нового рамного внедорожника, который должен заменить модель «Патриот». При этом от стратегической задачи развития новой платформы для внедорожников УАЗ в компании не отказываются, и сейчас разрабатываются новые график инвестиций и план реализации проекта.

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Фото: УАЗ