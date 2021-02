Skoda возобновит выдачу российским покупателям новой Octavia

Компания Skoda возобновит выдачу российский покупателям нового поколения Octavia. Об этом «Российской газете» сообщили в пресс-службе Skoda. Напомним, ранее возникла проблема с активацией системы «ЭРА-ГЛОНАСС»: из-за программной ошибки VIN-коды были не видны в системе оператора.

Новая Skoda Octavia на российском авторынке появилась в ноябре 2020 года. Базовая стоимость новинки составляет 1 млн 443 тыс. рублей. На начальном этапе модель предлагается со 150-сильным турбомотором объемом 1,4 литра с 6-ступенчатой механической коробкой передач, либо с 8-ступенчатым «автоматом». Во втором квартале 2021 года на российском рынке стоит ожидать Octavia с 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 110 л.с. и 190-сильный вариант с 2,0-литровым мотором.

Новая Octavia, получившая измененный дизайн экстерьера и увеличенные габариты, опционально оснащается полностью светодиодными матричными фарами, которые ранее были доступны только для модели Superb. Что касается обновлений в интерьере, модель отличается новой линейкой рулевых колес, которая включает в себя двухспицевое исполнение. Кроме того, теперь у Octavia новая передняя панель, напоминающая по форме силуэты капота и фирменной решетки радиатора бренда.

Стандартное оснащение новой Octavia стало значительно богаче, чем прежде. Модель будет доступна в существенно расширенных комплектациях Active Plus, Ambition Plus и Style Plus, каждую из которых можно сравнить со старшими версиями предшественницы. Базовая комплектация Active Plus по оснащению близка к текущей Ambition, а Ambition Plus в свою очередь максимально приближена к топовой комплектации нынешнего поколения. Кроме того, вместе с новой Octavia дебютирует целый ряд новых технологий и систем, среди которых трехзонный климат-контроль Climatronic, круговой обзор Area View, система мониторинга слепых зон и адаптивный круиз-контроль, работающий на скорости до 210 км/ч. Это также первая модель Skoda, в которой используется технология shift-by-wire для управления коробкой передач.

Какие еще модели Skoda и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».

Фото: Skoda