Обновленный Hyundai Santa Fe выходит на российский рынок

Российские дилеры Hyundai начали продажи обновленного кроссовера Hyundai Santa Fe. Новинка доступна в четырех комплектациях – Family, Lifestyle, Prestige и High-Tech – по цене от 2 млн 479 тыс. рублей до 3 млн 239 тыс. рублей, сообщает пресс-служба корейской марки.

Для комплектаций Family, Lifestyle и Prestige предусмотрен новый бензиновый двигатель G2.5 линейки Smartstream (180 л.с. и 232 Нм) с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Для комплектаций Lifestyle, Prestige и High-Tech предлагаются дизельные двигатели Smartstream D2.2 (199 л.с. и 440 Нм). Самый мощный бензиновый мотор линейки Smartstream G3.5 (249 л.с. и 336 Нм) доступен в комплектации High-Tech. Силовой агрегат Smartstream D2.2 оборудован новой 8-ступенчатой роботизированной трансмиссией с «мокрым» сцеплением 8DCT, Smartstream G3.5 – 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Все комплектации обновленного кроссовера Santa Fe оснащены интеллектуальной системой полного привода HTRAC и возможностью выбора режима движения Drive Mode Select.

Увеличенные габаритные размеры модели составили 4785 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1710 мм в высоту. После обновления кроссовер получил усовершенствованный дизайн передней и задней частей, решетки радиатора, фар и дисков. В перечень функциональных преимуществ Santa Fe добавились улучшенная система безопасности, «парящая» центральная консоль, большие экраны приборной панели и мультимедийной системы. Кроме того, для стандартной комплектации был расширен набор опций комфорта, который включает двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла, круиз-контроль с ограничителем скорости, а также подогрев руля, передних сидений, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Салон оборудован мультимедийной системой с 8-дюймовым экраном и поддержкой интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, включая поддержку беспроводного соединения. В числе других обновлений – светодиодные фары рефлекторного типа, электронный селектор АКП (Shift-by-wire) и возможность переключения передач подрулевыми лепестками.

Помимо стандартного набора функций безопасности (ABS, ESP, TSC, EBD, VSM), в список базового оснащения модели входят электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB), система помощи при экстренном торможении, преднатяжители передних ремней безопасности, система помощи при старте в гору и спуске с горы (HAC), задние датчики парковки и камера заднего вида, а также датчики света и дождя.