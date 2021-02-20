Lexus LX имеет лучшую остаточную стоимость среди 3-летних автомобилей в премиум-сегменте SUV (E)

Экспертами аналитического агентства «АВТОСТАТ» были озвучены итоги 7-й ежегодной премии «Residual value – 2021» и названы автомобили в возрасте 3-х лет, которые лучше других сохраняют свою стоимость. В их число попал и внедорожник Lexus LX, который стал лидером в премиальном сегменте SUV (E).

По данным агентства, индекс остаточной стоимости модели Lexus LX в 2020 году составил 82,77%, что является наивысшим результатом среди премиальных полноразмерных SUV. Таким образом, этот внедорожник, который был куплен новым в 2017 году, в течение 3-х лет теряет в среднем чуть более 17% от первоначальной цены.

Также стоит отметить, что в своем сегменте SUV (E) японской модели удалось обойти по индексу RV сразу двух немецких конкурентов – Audi Q7 и Mercedes-Benz GLE. Показатели остаточной стоимости у таких 3-летних автомобилей составили 80,53% и 80,30% соответственно.

Фото: Lexus