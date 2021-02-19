Skoda представила изображения нового кроссовера Kushaq

Первый эскиз демонстрирует мощную переднюю часть нового Skoda Kushaq, название которого заимствовано из древнего индийского языка санскрит. Kushaq переводится как «король» или «император». Автомобиль получил резко очерченные двухсекционные передние фары, которые продолжаются до широкой решетки радиатора, а также рельефный передний бампер с эффектным защитным элементом.

На втором эскизе изображена задняя часть нового Skoda Kushaq, которая отличается четкостью форм и обрамлена удлиненным спойлером на крыше сверху и диффузором в бампере снизу. Задние фонари среднеразмерного внедорожника имеют фирменный для чешского бренда кристаллический дизайн, а на крышке багажника расположена крупная надпись Skoda.

С точки зрения технологий Skoda Kushaq и последующие модели SUV для рынка Индии основаны на локальной версии модульной платформы концерна Volkswagen Group, получившей название MQB-A0-IN. Она соответствует новым, более строгим требованиям безопасности в этой стране. Разработка автомобиля производится в технологическом центре Skoda Auto в Пуне, где будет собираться до 95% новых автомобилей марки для рынка Индии. Новый внедорожник станет первой моделью в рамках кампании India 2.0. Помимо него, предусмотрен запуск производства еще трех моделей Skoda и Volkswagen в Индии.

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