Сбербанк купил разработчика «Ё-мобиля»

Сбербанк приобрел у белорусской «Кейджи Импэкс» 100% компании «Ё-инжиниринг», сумма инвестиций не раскрывается. Команда и компетенции будут использоваться для развития направлений Sber Automotive Technologies (SberAutoTech), разработки платформы для автономных средств передвижения, беспилотных автомобилей и технологий, сообщили газете «Коммерсант» в Сбербанке.

В SberAutoTech перешла часть команды «Яндекса», которая отвечала за создание экосистемы для автомобилей, в конце 2020 года компания запустила в Москве тестирование первой серии беспилотников на базе KIA Ceed. В то же время, «Сбер» и Cognitive Technologies заморозили совместный проект Cognitive Pilot, сославшись на отсутствие необходимого госрегулирования.

«Ё-инжиниринг» в 2010-х занималась НИОКР для российского проекта гибридного автомобиля «Ё-мобиль» и сохранила патенты на силовой агрегат, в частности «суперконденсатор». Журнал «За рулем» называл владельцем «Кейджи Импэкс», которой в последние годы принадлежала «Ё-инжиниринг», Андрея Гинзбурга. Он также возглавлял «Ё-Авто», работал над «Ё-мобилем», был главным конструктором проекта.

Впервые о «Ё-мобиле» в 2010 году заявил Михаил Прохоров, инвестиции в проект оценивались в 150 млн евро. Сроки реализации не раз срывались, и в апреле 2014 года группа ОНЭКСИМ отказалась от проекта. Среди причин назывался резкий рост расходов, но на рынке исходно слабо верили в проект, называя его имиджевым. Несмотря на заявления Михаила Прохорова о претендентах на разработки, основную часть документации по «Ё-мобилю» за 1 евро получил НАМИ.

«Кейджи Импэкс» в 2017 году приняла участие в проекте белорусского электромобиля на базе Geely – говорилось о создании силовой установки, но в целом запрос на тендере звучал как «разработка системы управления движением образца, схем ее согласования с электроприводом и батареей». Последний анонсированный проект – НИОКР «полностью электрических» мотоциклов Punch. О компетенциях или разработках по автономным технологиям или беспилотникам у «Ё-инжиниринг» никогда не упоминалось.

Как полагают источники в отрасли, «Сбер», вероятно, заинтересован в наличии команды опытных автоинженеров для своей автомобильной платформы, но эксперты сомневаются в эффективности для этого компетенций «Ё-инжиниринг».

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