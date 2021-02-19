Рынок люксовых автомобилей падает с октября, а в январе рухнул на 70%

Объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury продолжает падать. Этот тренд эксперты отметили еще осенью. Так, в октябре, по данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», рынок люксовых машин показал падение на 6%, в ноябре он снизился на 28%, в декабре – на 39%, а январь продемонстрировал уже «минус 70».

В первый месяц 2021 года россияне приобрели всего 20 новых роскошных автомобилей. Среди купленных не было ни Aston Martin, ни Lamborghini, ни Maserati, ни Ferrari. Из семи брендов, которые мы традиционно относим к данному сегменту, в рынке поучаствовали только три: жители нашей страны купили 11 экземпляров Mercedes-Benz Maybach S-Class, 5 – Bentley и 4 – Rolls-Royce.

При этом 14 из 20 таких машин обрели место жительства в Москве (8 шт.), Санкт-Петербурге и Подмосковье (по 3 шт.). В нестоличные регионы отправилось только 6 автомобилей сегмента Luxury: 2 – в Краснодарский край, по 1 – в Приморский край, Пензенскую, Кемеровскую и Липецкую области.

Найти люксовые (и не только) автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: Mercedes-Benz