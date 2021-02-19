АВТОВАЗ объявил цены на новый LADA Largus | АВТОСТАТ

АВТОВАЗ объявил цены на новый LADA Largus

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АВТОВАЗ объявил цены на новый LADA Largus

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АВТОВАЗ начал прием предзаказов на одну из самых долгожданных новинок этого года – новый Largus. Семейство автомобилей Largus включает три модели: пассажирский универсал (от 690,9 тыс. руб. в 5-местном исполнении и от 817,9 тыс. руб. в 7-местной модификации), Cross-версию (от 865,9 тыс. руб. в 5-местном исполнении) и фургон (от 685,9 тыс. руб.), сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Внешний вид обновленного LADA Largus отличают оригинальный передний бампер, капот и передние крылья, решетка радиатора, фары, диски колес и наружные зеркала. Что касается интерьера, автомобиль получил новую панель приборов и руль, мультимедийную систему, передние сиденья с развитой боковой поддержкой и ряд других опций.

На новом базовом моторе (1,6 л, 8 клапанов) была внедрена обновленная шатунно-поршневая группа, модернизированный коленвал и газораспределительный механизм. В результате мощность повышена до 90 л.с., а 80% крутящего момента доступны уже на 1000 оборотах в минуту, что позволяет уменьшить расход топлива и снизить частоту переключений. Также для LADA Largus предлагается двигатель 1.6 л мощностью 106 л.с. Все двигатели потребляют бензин с октановым числом 92 и работают в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, гидроусилителем руля и задними барабанными тормозами.

Напомним, что LADA Largus стал первым совместным проектом АВТОВАЗа и Renault. Автомобиль был специально разработан для Восточной Европы, но для России он дополнительно получил усиленное шасси и улучшенную антикоррозийную защиту. К настоящему моменту изготовлено более 450 тысяч LADA Largus.

Как отмечается, LADA Largus пользуется большой популярностью среди частных клиентов, малого бизнеса и больших корпоративных парков. По итогам 2020 года продажи LADA Largus в России составили 48906 единиц (-7%), включая 11740 фургонов этой модели. В результате LADA Largus занял третье место среди всех моделей LADA и первое место в сегменте коммерческих универсалов на рынке России.

Какие еще модели появятся на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

АВТОВАЗ объявил цены на новый LADA Largus

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазновинкиценыlada largus

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