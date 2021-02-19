АВТОВАЗ приостановил выпуск пятидверной LADA Niva Legend

АВТОВАЗ приостановил выпуск внедорожника пятидверной модификации внедорожника LADA Niva Legend в связи с нехваткой комплектующих. Как сообщает паблик AvtoVAZ News, возобновление производства длиннобазной Niva Legend в марте пока находится под вопросом.

По неподтвержденным данным, Niva Legend в 5-дверном исполнении должна завершить жизненный цикл в конце 2021 года – ее место и в модельном ряду, и на конвейере АВТОВАЗа займет Niva Travel, которую сейчас выпускает дочернее предприятие «ЛАДА Запад Тольятти». В качестве вероятной причины такой замены называется «внутренний каннибализм», потому что после появления в линейке Niva Travel (ранее – Chevrolet Niva) у производителя оказалось две модели с близкими потребительскими свойствами.

Напомним, в январе внедорожник LADA Niva Legend в 5-дверном исполнении стал доступен в серии [BLACK], созданной на базе комплектации Urban. Стоимость новинки составляет от 729 тыс. 900 рублей. В оснащение LADA Niva Legend [BLACK] входят кондиционер, обогрев передних сидений и зеркал, 16-дюймовые литые диски колес. Отличительными чертами специальной серии являются черные корпуса зеркал, черные колесные диски и темная обивка потолка и сидений. Как и другие автомобили серии [BLACK], 5-дверный внедорожник украшает черно-хромированный бейдж с названием специальной серии. Под капотом LADA Niva Legend устанавливается 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента.

Как сообщалось ранее, АВТОВАЗ увеличивает темпы производства трехдверных внедорожников LADA Niva Legend почти в 1,5 раза: модель будет производиться из расчета 245 автомобилей в день при обычной норме 172 экземпляра. По данным паблика AvtoVAZ News, рабочую смену увеличат, сотрудники получат дополнительную оплату за сверхурочное время. Кроме того, будет увеличена скорость движения конвейера. Официально АВТОВАЗ не комментирует свои производственные планы, но такое серьезное возрастание темпа может говорить о повышенном спросе на внедорожник. Согласно данным АВТОВАЗа, в январе 2021-го продажи LADA Niva Legend выросли на 27% и составили 2004 автомобиля.

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