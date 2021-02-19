«ПСМА Рус» выпустил испытательный образец дизельного двигателя

Калужский завод «ПСМА Рус» 16 февраля выпустил первый испытательный образец 1,6-литрового дизельного двигателя семейства DV6. В январе на предприятии был произведен монтаж линии по выпуску двигателей, оборудование для ее оснащения поставлено из Китая. Кроме того, в конце прошлого года на «ПСМА Рус» смонтировано оборудование для испытательного стенда, на котором будет проводиться проверка качества различных типов двигателей DV6 (экологического класса Евро-5 и Евро-6), сообщает агентство «Интерфакс».

Локализованные моторы будут устанавливать на коммерческие автомобили производства «ПСМА Рус». В настоящее время дизели 1.6 мощностью 95 л.с. для машин российской сборки поставляют с завода в французском городе Тремери.

Кроме того, в марте завод «ПСМА Рус» начнет серийное производство грузовых фургонов Citroen Berlingo, Peugeot Partner и Opel Combo, а в апреле стартует выпуск пассажирских версий этих моделей.

Завод «ПСМА Рус», совместное предприятие PSA Peugeot Citroеn (70%) и Mitsubishi Motors Corporation (30%), открылся в Калужской области в апреле 2010 года, а в июле 2012-го перешел на полный цикл производства. Мощности предприятия рассчитаны на выпуск 125 тыс. автомобилей в год. На сегодняшний день с конвейера предприятия сходят легковые седаны Peugeot 408 и Citroеn C4 Sedan, кроссоверы Mitsubishi Outlander и Pajero Sport, а также коммерческие фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy, пассажирские микроавтобусы Citroen SpaceTourer, Peugeot Traveller и Opel Zafira Life.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле 2019 года Группа PSA подписала специнвестконтракт с правительством РФ и Министерством промышленности и торговли. В рамках СПИК Группа PSA планирует расширить модельный ряд автомобилей, выпускаемых на заводе «ПСМА Рус» в Калуге, инвестировать в новую платформу. Кроме того, предполагается локализация производства двигателей, которая включает в себя литье, ковку и механическую обработку ключевых элементов. Дополнительно планируется внедрить технологические операции, связанные с локализацией производства коробок передач. Двигатели и коробки передач, локализованные в России, будут устанавливаться на модели, выпускаемые Группой PSA в Калуге. На сегодняшний день завод «ПСМА Рус» выполняет все базовые операции: сварка, окраска, сборка, при производстве автомобилей используется российская штамповка.

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Фото: «ПСМА Рус»