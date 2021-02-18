Какие автомобили с АТ лучше всего продавались в 2020 году: ТОП-10 моделей

По оценке агентства «АВТОСТАТ», 62% реализованных в России новых легковых автомобилей было оснащено автоматической трансмиссией* (АТ). Это составляет 921 тысячу проданных экземпляров за 2020 год. Какие из них пользовались наибольшей популярностью – предлагаем вашему вниманию соответствующий рейтинг.

Самым продаваемым автомобилем с АТ на российском рынке остается KIA Rio. В прошлом году данная модель с АКП разошлась тиражом в 71,6 тыс. единиц. На второй позиции находится кроссовер Hyundai Creta – за 2020 год было реализовано 56 тыс. экземпляров этой модели с «автоматом». Замыкает тройку лидеров в нашем рейтинге еще один представитель Hyundai – седан Solaris (39 тыс. шт.).

Кроме них, отметку в 30 тыс. проданных машин с АТ преодолели Volkswagen Polo (36,1 тыс. шт.), Toyota RAV4 (34 тыс. шт.) и Volkswagen Tiguan (30,5 тыс. шт.). В ТОП-10 здесь также попали: Toyota Camry (27,4 тыс. шт.), KIA Sportage (25,7 тыс. шт.), Hyundai Tucson (20,4 тыс. шт.) и Skoda Rapid (20 тыс. шт.).

Найти автомобили с АТ (и не только) можно в салонах проверенных дилеров.

* К автоматической трансмиссии мы относим как классические «автоматы», так и «роботы», вариаторы и т.п.